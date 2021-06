Kullerkann: üldmulje on pettumus, kindlasti ootasime rohkemat

"Ütleks, et üldmulje on pettumus, kindlasti ootasime rohkemat. Aga tuleb olla ka realist ja näha, et olukord on paraku hetkel selline ja siit edasi liikuda, et näha mida saaks paremini teha," ütles Kullerkann laupäeval ETV spordisaates.

B-alagrupi võitis Portugal, kes sai kuuest mängust viis võitu. Eesti mängis turniiri esimese mängu lõpliku võitja vastu tasavägiselt ning Kullerkanni sõnul jääb kaotus pikemalt kripeldama.

"Portugali üldvõit oli üllatav ka nende enda jaoks, nad olid kindlasti tugevamad kui kaks aastat tagasi, kui nende vastu viimati mängisime. Bosnia oli alagrupi liidriks ennustatud ja Portugal viimases mängus üsna veenvalt võitis nende vastu. Arvan, et nad teenisid igati välja selle võidu ja arvan, et kaks parimat tiimi sai Final Fouri (finaalturniirile - toim)," lisas koondise temporündaja.

Kullerkann viitas lühikesele ettevalmistusele, kui millelegi, mis koondist turniiril tagasi hoidis. Samas ei olnud ettevalmistusperiood pikem ka teistel koondistel. "Pigem Hõbeliiga turniiril puudusid meil osad olulised mängijad ja noorte mängijate jaoks oli treeneri uus süsteem midagi täiesti uut, nad ei ole kogenud, ei ole professionaalidena mänginud, nende jaoks on kõik uus ja segane. Üldmulje jääbki selline, et olime väljakul natuke segaduses ja kartlikud, ei mänginud tavalist südamega ja vaba võrkpalli, mis meile varasematel aastatel edu on toonud," lausus koondislanna.

Lootused tagasi jõuda vaba ja südamega võrkpalli juurde on suuresti välismaa võimaluste peal. "Sel hooajal oli meil üsna vähe mängijaid välismaal ja need, kes olid, ei olnud sellised otsustajad oma klubides ja ei saanud nii palju koormust kui varasematel aastatel. Minu arust see mõjutab koondise esitust väga korralikult. See on kindlasti üks oluline samm koondise jaoks."

Liisi õde Kadi siirdub kolmeaastase vaheaja järel välismaale, kui liitub Kreeka kõrgliigaklubi Markopoulouga. "Mul on Kadi üle väga hea meel, ta on nüüd kolm aastat profivõrkpallist eemal ja kahjuks on olukord Eestis nii, et Eestis ei ole naistel võimalik heal tasemel mängida, nagu näitas ka see hooaeg ja koondise tulemused peegeldavad seda, et enamik võistkonnast mängis Eestis ja näitab Balti liiga taset," lausus Liis Kullerkann.