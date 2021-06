Häberli: see on fantastiline algus, kuid alles esimeseks sammuks

Eesti jalgpallikoondis saavutas uue peatreeneri Thomas Häberli all esimese võidu, kui Balti turniiri avamängus oldi teisipäeval 1:0 paremad Leedust. Häberli on tulemusega rahul, kuid toonitas, et Balti turniiri võidu suunas astuti siiski vaid esimene samm.

Thomas Häberli, palju õnne esimese võidu puhul. Teil oli ühtlasi ka esimene kord väljaku ääres seista. Millised emotsioonid pärast mängu valitsevad?

Olen väga õnnelik, sest märtsis ei õnnestunud mul tiimi väljaku ääres juhendada ja alustasime Balti turniiri nüüd kolme punktiga.

Meeskonnal on uue treeneriga kindlasti uusi ülesandeid, samuti saite koguneda vaid ühe korra. Kuidas tiim teie püstitatud eesmärkidega toime tuli?

Kindlasti peame mõningaid asju parandama, nagu alati. Aga mul on hea meel, sest kõige tähtsam on tulemus. Me peame oma mängupilti siiski parandama, mängu lõpus pidime veidi liiga palju kannatama. Aga arvan, et see on normaalne, kui võtad üle kahe aasta esimese võidu.

Kui te sellele ametikohale asusite, oli palju juttu sellest, et Balti turniir on Eesti jaoks selle aasta üheks tipphetkeks. Kui palju tundsite väljakul, et tegemist ei ole sõprusmänguga, vaid tähtsa kohtumisega?

Muidugi oli see treenerite ja kogu meeskonna jaoks tähtis. Kõik olid lõpuni motiveeritud. Astusime esimese sammu, aga siiski kõigest esimese.

Kui palju enesekindlust annab see, et suutsime päris hästi mängida ja päris ilusa värava lüüa?

Mis ma oskan öelda, on fantastiline turniiri niimoodi alustada. Aga nagu ütlesin ka enne, peame astuma ka teise sammu.

Me mängime Lätiga Balti turniiri võidu peale, aga enne kohtume Soomega. Millised on plaanid?

Ma ei tea veel, saan sellele küsimusele vastata homme [kolmapäeval]. Vaatame, kui värsked meie mängijad on, aga meil on ka vahetusi.

Aitäh esimese võidu eest!