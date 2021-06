Anier: Kõigil on soov anda põhjanaabritele kõva võitlus

Eesti jalgpallikoondis on pärast teisipäevast Balti turniiri võitu Leedu üle tahtmist täis võidulainel ka jätkata - veel kaks ja pool aastat tagasi soomlastega Rahvuste liigas kohtudes tehti põhjanaabritega kaks võrdset mängu, mis mõlemad küll napilt 0:1 kaotati.

"Ootused igale mängule on minna võidumõtetega. Kuigi me ei tea veel, mis treener otsustab mängijate osas, arvan, et väga vahet ei ole: kõigil on peas üks ja sama soov mängida, oma riiki esindada ja minna näidata põhjanaabritele ja anda neile kõva võitlus," ütles Anier.

Peatreener Thomas Häberli sõnul on kõik pallurid terved, ainult Leedule värava löönud Anieri kohal on veel küsimärk, kas teda kohe homme kasutada või anda pisut puhkust juurde.

Anier ise on paar hooaega Soomes mänginud ja elab peagi Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril mängivate põhjanaabrite edule kaasa.

"Ma olen nende meeskonna edu jälginud natuke pikemalt ka, osad sõbrad mängivad meeskonnas, mul on hea meel, väga hea meel eestlasena, et nad on jõudnud Euroopa meistrivõistlustele. Neil on hea ühtne meeskond, kõigil on loomulikult ühtne usk, meeskonnas on hea kvaliteet. Nii igas liinis, see ongi, mis on neile edu toonud," ütles Anier.

Soome-Eesti mäng on homme otseülekandes ETV2 eetris, algusega kell 18.50.