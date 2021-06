Teemu Pukki naaseb Eestiga mänguks vigastuspausilt

Soome jalgpallikoondise peatreener Markku Kanerva ütles päev enne Eestiga peetavat maavõistlust antud pressikonverentsil, et mai alguses koduklubis Norwich Citys hüppeliigest vigastanud staarründaja Teemu Pukki on paranenud ja valmis Eesti vastu platsile jooksma.

Pukki vigastuse paranemiseajaks ennustati maikuu alguses "mõned nädalad", mille ebamäärasus jättis lahtiseks, kas ta taastub 12. juuniks, kui Soome peab Taani vastu oma esimese mängu EM-il. Laupäevases maavõistluses Rootsiga (Soome kaotas 0:2) Pukki väljakul ei käinud, aga reedel Eesti vastu on mingid mänguminutid pressikonverentsil räägitu järgi tõenäolised, vahendab Soccernet.ee.

"Teemu taastumine on kulgenud väga hästi ja võib juhtuda, et ta on [reedel] Eesti vastu platsil. Ta harjutas täie jõuga ja kõik mängijad teevad ka tänase treeningu kaasa. Olen Teemu hüppeliigese olukorra suhtes olnud väga ettevaatlik ega ole tahtnud võtta mingeid riske. Oleme usaldanud Teemu enda sisetunnet ja meie meditsiinipersonali hinnanguid," rääkis Kanerva.

Pukki on koondises peetud 90 mänguga löönud 30 väravat ning oli 2019. aastal mängitud edukas EM-valiksarjas võistkonna selge liider. Koduklubis Norwich Citys tegi ta eduka hooaja, lüües 41 mänguga 26 väravat, mis oli Inglismaa esiliiga paremuselt kolmas näitaja.

