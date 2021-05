Laupäeval stardib Eesti kardispordi meistrisari

Suurim muudatus Eesti kardispordi meistrivõistluste sarjas on täielik üleminemine rahvusvahelise kardiliidu CIK-FIA klassidele. Ligemale kümne aasta pikkune protsessi lõpule viimine tähendab peamiselt seda, et meistrisarjas sõidetakse üksnes klassides, mis esindatud ka EM- ja MM-võistlustel. Monoklassid jätkavad võistlemist väljaspool meistrisarja.

Kas kuningas tõugatakse troonilt?

Meistrisarja kiireimat võistlusklassi KZ2 on aastaid valitsenud Sten Dorian Piirimägi. Mitmekordne Eesti meister ja ka parimaks Eesti kardisportlaseks valitud Piirimägi alustab tänavust hooaega küll selge favoriidina, kuid lisaks senistele klassi tugevatele tegijatele Antti Rammole, Jakob Mattias Ojale, Georg Kõssile jt on rajal eelmise aasta lõpus maailmameistrivõistlustel klassis OK väga edukalt võistelnud Markus Kajak.

Ehkki kuuekäiguline KZ2-klassi kart erineb otseveolisest OK-klassi kardist nagu öö ja päev, ning võttes arvesse, et Kajak on KZ2 kardil teinud vaid mõned üksikud stardid, on hooajaeelne kiirus see, mis peaks ärevaks tegema iga sõitja. Hetkel Eesti parima kardisportlase tiitlit enda käes hoidev Kajakut võiks kevadel näidatud tempo põhjal pidada selgeks tiitlipretendendiks.

Teiseks senist jõudude vahekorda muutvaks sõitjaks on Kajaku kõrval tema tiimikaaslane Siim Leedmaa. Samuti mitmekordne Eesti meister ning samuti Eesti parimaks kardisportlaseks nimetatud Leedmaale on harjumine uue ja kiire sõiduriistaga sujunud lihtsamini, kui ta seda ise arvata oskas.

"Otseveolise ja väga kiire OK klassiga võrreldes on tegu siiski ikka teise maailmaga, kuid endale ootamatult ei olnud mul raske ümber kohaneda. Lonatos esimesel testil tundsin end juba pärast paari päeva KZ2 roolis koduselt. Sain aru, kuidas see masin toimib ja ka seda, kuidas ei toimi," ütleb Leedmaa uue kardiga kohanemise kohta.

Suur noorte pealekasv

Otseveoliste klassi OK on üle kolinud terve plejaad kiireid sõitjad eesotsas Joosep Plankeni, Oskar Männametsa, Carmen Kraavi ja Henrietta Olakuga. Klassis OK-Junior jätkavad tiitli eest heitlust Mark Dubnitski ja Damir Mingazov, kes peavad aga kõrgete kohtade eest kindlasti hakkama rinda pistma klassi debütantide ja madalamates astmetes alati head kiirust näidanud Richard Viigisalu ja Andrei Borodiniga.

Kardispordile omaselt liigutakse kardispordis vanuse suurenedes edasi kõrgemasse klassi. Et aga püramiidi tipp saaks kõrge ja terav, peab selle alus olema võimalikult lai. Noorteklassides Micro ja Mini on stardirivid tänavu erakordselt pikad ning see loob suurepärased eeldused mitte ainult põnevateks võidusõitudeks tänavu, vaid tubli pealekasvu ka tulevikuks. Kummaski klassis on rajale tulemas enam kui 20 karti ning jaht meistritiitlile saab olema põnevam kui ei kunagi varem.

Klassis Mini on selgeks soosikuks oma eelmise aasta tiitlit kaitsma asuv Andri Tsikin, kuid konkurente jagub talle küllaga: lisaks rohketele uustulnukatele jätkavad klassis Mini teiste seas veel sellelgi aastal sellised tugevad sõitjad nagu Hugo Rajamets, Eric Marcus Jaanimets ning Aleksander Uusneem.

Samuti pika stardiriviga meistrivõistluste kõige pisema klassi favoriidiks on aga kindlasti nooruke, kuid juba väga kogenud Meryl Peldes. Konkurente jagub talle aga juba nii kogenud kui alles klassiga liitunud võistlejate seast.