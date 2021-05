Venno on Kataris mängimisega rahul: soe kliima on vanadele kontidele hea

31-aastane Kärevere külast pärit Oliver Venno on võrkpalli mänginud kaheksas välisriigis ja tulnud varasemalt nii Sloveenia, Saksamaa kui Austria meistriks. Seekord koondisse saabudes oli diagonaalründaja auhinnakapp täienenud kahe Katari meistritiitliga. Alates eelmisest aastast mängib Venno naftariigi liigas ning tänu omapärasele olukorrale pälviti Police'i meeskonnaga meistritiitel nii sügisel kui kevadel.

"Liiga jättis tegelikult väga hea mulje, ma ise arvasin, et on palju-palju kehvem. Aga kui reaalselt mängima hakkasime ja nägin seda taset, siis tegelikult ei ole see üldse halb," rääkis Venno intervjuus ERR-ile.

Hooaja käigus sai nii klubis kui koondises särginumbrit 11 kandev eestlane palju tõsteid. Tema hinnangul oli Kataris neli-viis kõrgemal tasemel klubi. Koondisse tuli Venno rahulolevalt, sest pärast liiga lõppu oli võimalik kuu aega puhkust võtta. Silma jääb, et Venno tööandja on politseimeeskond. Ja nimi peegeldab ka klubi sisu.

"Nad reaalselt ongi politseivõistkond ja politseiga täielikult seoses," selgitas Venno. "Seal on igasuguseid seaduseid, nemad üritavad ikkagi eeskujulikult käituda, mitte nihverdada, nagu osad klubid: vähemalt nii nad mulle väitsid! Kõige suurem vahe oli see, et meil oli tasuta kütus. Kuigi see kütus ei olnud midagi kallist ka seal, aga ikkagi, mängijate ja ministeeriumi töötajate jaoks oli see tasuta."

Kataris hinnatakse kõrgelt jalgpalli ning käsipalli, aga võrkpall jääb Venno arvates tagaplaanile. Sellest hoolimata on levinud arvamus, et ükskõik mis pallimängualal, tähendab Lähis-Ida klubis mängimine rahaliselt tasuvat projekti. Venno ütleb, et Katari võrkpalliliiga pürgib palkade mõttes Euroopa keskmisest kõrgemale. Koroona-ajal oli see rahalises mõttes hea valik.

"Kõik arvasid algul, et läksin rahapatakaga surnuks lööma, aga see ei vasta kuidagi tõele," naeris Venno. "Pigem oli see, et nemad tegid mulle suhteliselt kiiresti lepingu valmis. Kuna mul tol hetkel muid huvilisi väga polnud, siis mõtlesin, et lähen proovin seal. Kliima on hea, hakkan vanemaks ka jääma: see on kontidele hea."

Vennol on Police'iga leping taskus ka järgmiseks hooajaks.