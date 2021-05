Eesti 3×3 korvpallikoondis võitis hooaja koduse avaetapi

Vaid viie World Tour kategooria meeskonna hulgas kõik viis kohtumist võitnud Team Estonia alistas finaalis skooriga 21:14 nimekatest endistest ja praegustest kõrgliigameestest koostatud Treimixi (Heigo Erm, Eric Schmalz, Märt Rosenthal ja Tom Kaldre), keda 19:10 võideti ka esimeses alagrupikohtumises.

Rait-Riivo Laane sõnul oli enne turniiri koos vaid mõned trennid teha saanud tiimi esitus veel väga rabe. "Keeruline oli. Vähe teistsugune mäng ja intensiivsus on kõva. Praegu tuleb endaga tööd teha, et vastu pidada. Asi on nii palju professionaalseks läinud, et 3×3 korvpalli nüansid vajavad meil veel kõvasti lihvimist," kommenteeris Laane Korvpall24.ee portaalile pärast medalite kaela saamist.

Loe pikemalt portaalist Korvpall24.ee.