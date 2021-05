Grit Šadeiko naaseb Sule mälestusvõistlusel vigastuspausilt

Sel reedel, 28. mail toimub Tartus Tamme staadionil 56. Gustav Sule memoriaal, kuhu on võistlema tulemas üle saja kergejõustiklase. Kaugushüppes naaseb vigastuspausilt Grit Šadeiko. Nii meeste kui naiste odaviskes on lätlaste abiga oodata kõrgetasemelist võistlust.

Gustav Sule memoriaal on üheks katsevõistluseks juunikuus Rumeenias toimuvateks Euroopa võistkondlikeks meistrivõistlusteks.

Naiste 100 m tõkkejooksus on stardis talvel Euroopa sisemeistrivõistlustel osalenud naised Kreete Verlin (SK Fortis) ja Diana Suumann (TÜASK), kellele pakub konkurentsi noor Anna Maria Millend. Meeste tõkkesprindis tasub silma peal hoida hooaega hästi alustanud Keiso Pedriksil (Tallinna Kalev), kelle lähimateks rivaalideks on Johannes Treiel (KJK Saare) ja Jakob Ristimets (TÜASK).

Naiste kaugushüppes teeb pea kaheaastaseks veninud vigastuspausilt naasev Grit Šadeiko (TÜASK) hooaja avastardi, talle pakuvad konkurentsi valitsev Eesti meister Tähti Alver (Nõmme KJK), Merilyn Uudmäe (Audentes), kes on kolmikhüppes favoriit ning lätlanna Kitija Paula Melnbarde (isiklik rekord 6.28). Meeste kaugushüppes on oodata pikki õhulende, favoriitideks on Rain Kask (Tallinna Kalev) ja Ken-Mark Minkovski (Audentes).

Nii meeste kui ka naiste odaviskes on tulemas kõrgetasemeline võistlus. Oma osalemist on kinnitanud lätlased Zigismund Sirmais (isiklik rekord 86.66), Patriks Gailums (isiklik rekord 81.91) ja Madara Palameika (isiklik rekord 66.18). Lätlannale pakuvad konkurentsi äsja isikliku rekordi 58.66-ni viinud Mirell Luik (Audentes) ja 2019. aastal U-20 Euroopa meistrivõistlustel pronksi võitnud Gedly Tugi (Audentes).

Kõrgushüppes on kõrgeid hüpped loota, kuna vastamisi on talvel ägedaid duelle pakkunud Elisabeth Pihela (Audentes) ja Lilian Turban (SK Elite sport), noortest püüab kõrgemale hüpata kogenud Grete Udras (Audentes), kelle isiklik rekord välitingimustes on 1.90.

Piirangutest tulenevalt pole pealtvaatajad lubatud.