Eesti naiste võrkpallikoondis alistas treeningmängus Austria

Peatreener Lorenzo Micelli kasutas teisipäeval nurgaründajana tavapäraselt diagonaalis tegutsevat Kertu Laaki. Vastuvõtul Laak siiski tööd ei saa, sest ta peidetakse nii-öelda ära. Vajadusel sekkuvad diagonaali Kadi Kullerkannu ja Laagi asemel tagaliinis mängu nurgaründajad, kirjutab volley.ee.

Laak tõi 14 punkti (+9), Kadi Kullerkann oli 18 punktiga (+15) Eesti resultatiivseim, seitse punkti (+7) jäi Liis Kullerkannu arvele. Eesti vastuvõtt oli 44%, rünnak 35%, blokiga teeniti üheksa punkti, serviga seitse punkti (kolm viga). Austria edukaim oli rünnakul 13 punktiga (+1) Monika Jr Chrtianska, austerlannade vastuvõtt oli 45%, rünnak 35%, blokipunkte kogunes kümme ja servipunkte kaks (eksiti üheksal pallingul).

Peatreener Lorenzo Micelli ütles, et Laagi nurgaründajana kasutamine on ka varem mõttes olnud, nüüd oli võimalus seda katsetada. "See on üks kombinatsioon ja alternatiiv, mida me saame kasutada. Kui Kadi on nii heas vormis, oleks kahju teda pingil hoida. Niimoodi mängides on meil rünnakul rohkem jõudu, saame siin ka varieerida ja tuua vajadusel nurgaründajad sisse appi. See on üks võimalus, kui tavapärase koosseisuga asjad ei toimi. Tegelikult katsetasime seda varianti osaliselt ka juba teises kontrollmängus Austriaga," kommenteeris peatreener. "Seda, kuidas me reedel mängime, ei saa hetkel öelda, selles osas pole me veel otsuseid langetanud."

Esimeses geimis said mänguaega ka kõik noored – platsil olid Häli Vahula, Kertu Laak, Silvia Pertens, Liis Kullerkann, Liisbet Pill, Kadri Kangro, Kristi Nõlvak. Temporündaja Pill viibis seejuures platsil kogu mängu. "Noored olid väga tublid ja ka kogenumad mängisid hästi. Kokkuvõttes jään Austria mängudega väga rahule, sest nüüd saime katsetada asju, mida oleks pidanud tegeme enne EM-valikturniiri, aga kahjuks meil seda võimalust polnud. Kõik mängijad on positiivsed ja suhtusid muutustesse hästi, see toob väljakule uut energiat," lisas Micelli.

Nüüd tehakse veel kaks päeva trenni ning reedel kell 21.00 kohtutakse esimeses mängus Portugaliga.

28. mail alustab Eesti naiskond Euroopa Hõbeliiga esimest alagrupiturniiri Bosnia ja Hertsegoviinas. Eesti kuulub Hõbeliigas B-alagruppi, kus lisaks mängivad Läti, Portugal ning Bosnia ja Hertsegoviina. Ka teine alagrupiturniir toimub samas kohas 1.-3. juunini.

11.-12. juuni Sloveenias Mariboris toimuvale finaalturniirile on korraldajana koha taganud Sloveenia. Kui Sloveenia tuleb alagrupis esimeseks või teiseks, saavad edasi mõlema alagrupi kaks esimest naiskonda. Kui Sloveenia jääb kolmandaks või neljandaks, pääsevad finaalturniirile mõlema grupi võitjad ja kahe alagrupi peale parim teise koha saaja. Finaalturniiri võitja pääseb järgmiseks aastaks Kuldliigasse.

Euroopa Hõbeliiga 1. turniir:

28. mai kell 21.00 Eesti – Portugal

29. mai kell 21.00 Bosnia ja Hertsegoviina – Eesti

30. mai kell 18.00 Eesti – Läti

Naiskonna koosseis Hõbeliigas:

Sidemängijad: Julija Mõnnakmäe, Häli Vahula

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann

Nurgaründajad: Nette Peit, Silvia Pertens, Kristiine Miilen, Eva Liisa Kuivonen, Merilin Paalo

Temporündajad: Liisbet Pill, Liis Kullerkann, Laura Parts

Liberod: Kristi Nõlvak, Kadri Kangro

Peatreener Lorenzo Micelli, abitreenerid Rainer Vassiljev ja Andres Toobal, ÜKE treener Alessandro Orefice, füsioterapeut Giuseppe Pigliacampo, statistik/skaut Mihkel Sagar, mänedžer Jaanika Jakobson.