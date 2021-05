Kiireima ringi sõitnud Vips avas hooaja punktiarve

Red Bulli noorteprogammi kuuluv 20-aastane Vips, kes sai enda nimele kiireima ringiaja 1.22,125, kaotas sõidu võitnud sarja üldliidrile hiinlasele Zhou Guanyule (UNI-Virtuosi Racing; 44.21,272) 11 sekundit.

Hooaja teise võidu võitnud Zhoule järgnesid reedel Hiina vormelipiloodi meeskonnakaaslane Felipe Drugovich, kolmas oli iisraellane Roy Nissany (DAMS). Jüri Vipsi ja esikolmiku vahele mahtus veel šveitslane Ralph Boschung (Campos Racing).

Vips, kes hooaja avaetapil üheski sõidus esikümnesse ei mahtunud, avas viienda kohaga selle hooaja punktiarve, kogudes tulemuse eest kokku kaheksa silma. Laupäeval saab Eesti vormelipiloot end taas proovile panna sprindisõidus ning põhisõidus.

PROVISIONAL TOP TEN



Here's how we finished our first race back at Monaco #MonacoGP #F2 pic.twitter.com/S6chrDQJo4