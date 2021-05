Jüri Vips oli Monacos vabatreeningul kolmas

Vabatreeningu kiireim oli Robert Shwartzman (Prema Racing) ajaga 1.22,041, teine oli Dan Ticktum (Carlin), kes kaotas 0,523 ja kolmas oli Vips, kaotades 0,587.

Seejuures läbis Vips 19 ringi, Ticktum sõitis 23 ja Shwartzman 21 ringi.

Kvalifikatsioonisõit peetakse neljapäeval kell 14.20.

PRACTICE - TOP TEN



