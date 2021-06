Korralduskomitee juht: olümpiamänge enam edasi ei lükata ega ära jäeta

"Me ei saa enam edasi lükata," ütles Hashimoto Jaapani meediale.

Jaapanis läbi viidud avalikes küsitlustes selgus, et enamik kohalikke pooldavad olümpia ärajätmist. Korralduskomitee on juba ära keelanud pealtvaatajad väljastpoolt Jaapanit, otsust kohaliku publiku kohta pole langetatud.

Jaapanis on võimust võtmas viiruse neljas laine. Kümnes piirkonnas, sealhulgas mänge võõrustavas Tokyos, on välja kuulutatud eriolukord. Nakatumiste arv on taas tõusutrendis, kui 31. mail tuvastati 1789 uut koroonaviirusega nakatunut.

Riik on küll vaktsiiniga varustatud, kuid vaktsineerimiskiirus on väike. 1. juuni seisuga on vähemalt ühe doosiga vaktsineerituid 8,2 protsenti kodanikest, täielikult vaktsineerituid on 2,9 protsenti. Jaapan soovib kohalike elanike kaitsmiseks pakkuda Tokyo linnale eelisvaktsineerimist.

Sel nädalal saabus esimese koondisena Tokyosse Austraalia pehmepalli võistkond. Olümpiamängude avatseremoonia peaks toimuma 23. juulil.