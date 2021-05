Jaapani valitsus pikendas kehtivat eriolukorda mai lõpuni

Jaapani peaminister Yoshihide Suga teatas otsusest reedel ning ütles, et valitsus oli lootnud "lühikesele ja jõulisele" eriolukorrale, et koroonaviiruse neljandat lainet piirata, aga uute juhtude näitajad on Osakas ja Tokyos siiani liialt kõrged.

Pikendades eriolukorda mai lõpuni jätab vähem kui kaks kuud olümpiamängude alguseni, mis peaksid algama 23. juulil pärast edasilükkamist eelmisel aastal.

"On olnud kiire tõus kriitiliselt haigete patsientide ning surmade arvudes," ütles Suga ja lisas, et märgatud on ka kiiret viirusvariantide levikut. Peaminister lubas, et juhib valitsuse jõupingutusi vaktsineerimistempo tõstmisel.

Osaka prefektuur teatas reedel 1005 uuest koroonajuhtumist viimase 24 tunni jooksul, Tokyos diagnoositi 907-l inimesel viimase 24 tunni jooksul koroonaviirus. Eriolukorra alla lisati ka Aichi ning Fukuoka prefektuurid.

Jaapanis on tuvastatud 618 197 koroonajuhtu ning riigis on kokku surnud 10 585 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Olümpiamängude planeeritud alguskuupäev on 23. juulil ning enam kui 10 000 sportlast 200 erinevast riigist peaksid suursündmuseks Jaapanisse minema. Jaapan ning Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) on kinnitanud, et olümpiamängud ei jäeta mingil juhul ära, kuigi fänne areenidele ei lubata.

ROK president Thomas Bach pidi sel kuul külastama Jaapanit, et tutvuda olümpiamängudeks valmistuva Tokyoga, aga olümpiamängude korralduskomitee president Seiko Hashimoto sõnul on pikenenud eriolukorra tõttu Bachi külastus küsimärgi all.

"Ausalt öeldes arvan isiklikult, et tal oleks üsna keeruline nüüd tulla," ütles Hashimoto ja lisas, et ühtki otsust pole veel tehtud. "Aga eriolukorra pikendamine ja tema külastus sel ajal tähendab, et president Bach külastab päris keerulisel ajal. Ma arvan, et see oleks väga keeruline tema jaoks."

Kokkusattumuslikult on käesoleval nädalal Tokyos külastusel ka Rahvusvahelise kergejõustikuliidu (WA) president Sebastian Coe, kes tutvus nädala jooksul karmide koroonaregulatsioonidega korraldatud testvõistlusi, mille korralduse hindas ta väga heaks.

"Las ma alustan sellega, et see, mida me Sapporos nägime, ei olnud mitte ainult operatiivne toimetamist, vaid nägime ka operatiivset toimetamist üle mitme sektori, mis võtsid arvesse koroonaprotokolle, mida mitmed sportlased aktsepteerisid ja pidasid lohutavaks," Coe kommenteeris korraldatud testsündmust.