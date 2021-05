Valge Pärnu emotsionaalsest mängust: esimene finaal, tahtmine on suur

"Jube raskelt tuli tõesti. Saime juba korraks oma mängu käima, kümnega ette, aga läks kaks minutit ja mäng oli tasa," rääkis ERR-ile Kalev/Cramo kapten Martin Dorbek. "Peab veel vaatama videot ja analüüsima. Ei ole selles seerias oma mängu leidnud."

"Eks nad ole väga ebamugav vastane meie jaoks. Ma ei oska öelda, mida nad teevad: eks neil mingid salarelvad ole. Tõesti, väga kehv mäng oli jälle. Võtsime jõuga oma ja natuke oli teatud olukordades õnne ka," lisas Dorbek.

Pärnu tabas kolmapäeval väljakult viskeid 33-protsendiliselt, Kalev/Cramo viskeprotsendiks jäi 39.

"Peaks mõne sisse ka viskama, siis oleks hästi," tõdes Pärnu tagamängija Robert Valge. "Visketabavus jääb kehvaks, paneb sisse, siis võidab. Väga võitluslik mäng, ma ei ütleks, et midagi suurt kehvasti oli."

"Järgmine kord tuleb veel kõvem mäng. Võib-olla peaks emotsioonide pealt veidi tagasi hoidma, aga raske on! Esimest korda finaalis, tahtmine on nii suur, et võib-olla emotsioonid lähevad vahel üle ja siis karistatakse tehnilise veaga. Võib-olla peaks rahulikumalt mängima, tegelikult on võidetav. Mängime oma mängu, paneme sisse ja tuleb," lõpetas Valge.

Kolme võiduni peetava finaalseeria kolmas mäng toimub laupäeval Kalevi spordihallis, avakohtumise võitis Pärnu 81:76.