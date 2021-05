Igihaljas Kangur: see võit tegi meid veel näljasemaks

Pärnakad pöörasid laupäevase avamängu enda kasuks lõpuminutitel, kui Soome koondislane Edon Maxhuni viskas viimase 54 sekundi jooksul seitse punkti Kalev/Cramo kahe vastu.

"See näitab suurt südant ja seda, et võitlesime: eks see mäng võitluse pealt tuligi," rääkis laupäeval väljakul 33 minutit rassinud ning Pärnu kasuks 14 punkti ja 13 lauapalli toonud 38-aastane Kristjan Kangur ERR-ile. "Kindlasti ei saa aga rahule jääda ja õnnelikud olla. Pikk tee on veel minna ja see võit tegi meid veel näljasemaks."

"Nemad üritasid oma mängu muuta, nii nagu meiegi. Nemad üritasid leida lisakäike, meie neid ära nullida ja vastupidi. Eks ta põnev heitlus oli," lisas Kangur.

Milliste sõnadega peatreener Heiko Rannula pärnakad väljakule saatis? "Oleme ausad, meie võistkonnas ei ole väga palju finaalikogemusega mehi. Ega seal pikka juttu ei ole, muidu krutitakse pinged võib-olla liiga üles. Tuleb nautida ja omad asjad korras hoida: ega siin suurt valemit ei ole," tõdes Kangur.

Viimati kaotas neli järjestikust meistritiitlit teeninud Kalev/Cramo finaalseerias mängu 2016. aasta 23. mail, kui Tartu Ülikool/Rockile jäädi toona alla 68:75.

"Õhtul vaatame filmi üle ja igaüks teeb oma järeldused. Raske öelda, miks mäng ära läks, mingid momendid jäid kaitses kripeldama, kus ka ise tegin lolle otsuseid," rääkis Kalev/Cramo kasuks 13 punkti visanud Rauno Nurger.

"Meil oli paar olukorda, kus oli võimalus vabalt ära panna, aga pall tuli rõngast välja. Nemad panid jällegi otsustavatel hetkedel ära, tegid häid otsuseid. Ei ole midagi öelda, tuleb müts maha võtta," lisas Nurger.

"Pärnul on head võitlejad, lähevad hästi lauda ja on väga distsiplineeritud. Ei ole midagi öelda, nad on väga hea tiim. Meil on mõned mehed praegu maas, aga me ei saa seda vabandusena tuua. Peame oma mängu mängima ja ära võitma. Ma usun, et see mõjub kõigile väga hästi, keegi pead norgu ei lase. Usun, et paljud said siit motivatsiooni juurde. Teeme oma järeldused, aga alla kindlasti ei anna," lõpetas Nurger.

Finaalseeria teine mäng toimub 12. mail Pärnus.