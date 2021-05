Golden State ning Memphis kindlustasid kohad play-in turniiril

Golden State juhtis avaveerandi lõpus läänekonverentsi liidrit Utah Jazzi ühe punktiga, kuid pikendas vahe poolajaks viie peale. Kolmanda veerandi lõpuks juhtis Warriors juba 13 punktiga ning neljandal veerandil paisus eduseis isegi 18-punktiliseks, kuid ohtlik Jazzi tiim võitles end mängu tagasi ja juhtisid minut enne mängu lõppu 116:114. Warriorsi tähe Stephen Curry kolmene andis Golden State'ile aga taas juhtimise ning pärast ebaõnnestunud rünnakut Utah'i poolt viskas Curry kaks vabaviset ja andis Warriorsile 119:116 võidu.

Curry arvele jäi 36 punkti ja kuus resultatiivset söötu. Utahi poolt säras pingilt alustanud Jordan Clarkson, kes viskas 41 punkti ja haaras seitse lauapalli.

Memphis alustas mängu New Orleans Pelicansi vastu tugevalt ning võttis poolajaks 12-punktilise edu, millele aga Pelicans vastas 15 punktiga võidetud kolmanda veerandiga. Neljandal veerandi alguses leidis Memphis taas eduseisu ning ei lasknud seda käest, võites kohtumise 115:110.

Memphise eest viskas 23 punkti Dillon Brooks, leedukas Jonas Valanciunas lisas 20 punkti, 11 lauapalli ning viis blokki. Pelicans, kes mängivad ilma Zion Williamsoni ja Brandon Ingramita, said 18 punkti Nickeil Alexander-Walkerilt ning veel kuus New Orleansi mängijat viskasid kahekohalise arvu punkte.

Tugevas läänekonverentsis on Utah Jazz esikohal, aga nende järel on kahe võidu kaugusel Phoenix Suns. Kolmandaks on Los Angeles Clippers, kellele järgnevad Denver Nuggets, Dallas Mavericks ja Portland Trail Blazers.

Play-in turniiri paarideks on pärast esmaspäevaöiseid mänge Los Angeles Lakers - Golden State Warriors ning Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs. Esimese paari võitja pääseb kohe edasi play-off'i, esimese paari kaotaja läheb vastamisi teise paari võitjaga, et selgitada välja kaheksas play-off'i tiim.

Idakonverentsis on Philadelphia 76ers esikohal, neile järgnevad Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks, New York Knicks, Atlanta Hawks ning Miami Heat. Play-in paarideks idas on Boston Celtics - Charlotte Hornets ning Indiana Pacers - Washington Wizards.

NBA põhihooaja viimased mängud on pühapäeval, 16. mail. Tiimide asetused hooaja lõputurniiriks võivad enne hooaja lõppu veel muutuda.

Teised tulemused:

Atlanta - Washington 125:124

Cleveland - Indiana 102:111

San Antonio - Milwaukee 146:125

Portland - Houston 140:129