Laureuse spordiauhinna pälvisid Naomi Osaka ning Rafael Nadal

Osaka võitis eelmisel aastal oma karjääri teise US Openi ja Nadal võidutses Prantsusmaa lahtistel, ühtlasi tõusis ta samale pulgale Roger Federeriga -mõlemad on nüüd võitnud rekordilised 20 suure slämmi turniiri.

Nadali jaoks on Laureuse auhind tema neljas, eelnevalt on teda autasustatud läbimurdjana, tagasitulijana ning ühel korral ka parima meessportlasena. "Ülejäänud sportlased tõenäoliselt väärivad seda auhinda sama palju kui mina, aga see oli minu aasta ja ma ei saa rõõmsam olla," ütles Nadal.

Federeri rekordi viigistamine ja karjääri 13. võit Prantsusmaa lahtistel tegid eelmise hooaja hispaanlase jaoks unustamatuks. "Minu suure rivaali, aga hea sõbraga viigistamine tähendab mulle väga palju. See on midagi erilist, arvestades meie ajalugu väljakul ja sellelt eemal," sõnas Nadal.

Laureuse auhinna pälvinud Naomi Osakat tunnustati nii tema mängu eest kui ka tema aktivistiliku rolli eest. Jaapani ning Ameerika Ühendriikide juurtega tennisist toetas sel hooajal Black Lives Matter (BLM) kampaaniat, kandes näomaske, mille peale oli kirjutatud viimastel aastatel politseivägivalla tagajärjel surnud mustanahaliste ameeriklaste nimed.

"Ma usun, et on oluline kasutada oma häält," ütles Osaka. "Tunnen, et hoian end liiga tihti tagasi ja muretsen selle pärast, mida teised minust arvavad. Aga kui tead, et sul on platvorm, on väga oluline seda ka kasutada."

Tennis oli Laureuse auhinnagalal hästi esindatud, sest oma elutöö eest pälvis auhinna ka legendaarne naistennisist Billie Jean King. Chris Nikic, kes on esimene Downi sündroomiga inimene, kes eales Ironman triatloni lõpetanud, valiti esindama aasta spordihetke. Inspiratsiooniauhinna pälvis jalgpallur Mohamed Salah, läbimurdnud sportlaseks valiti eelmise hooaja NFL-i väärtuslikuim mängija Patrick Mahomes. Aasta tiimiks valiti Müncheni Bayern.