Kuusmaa ajaloolisest triumfist: lõppfaasis oli meie mäng lihvitud teemant

"See oli nii võimas emotsioon, et seda meenutatakse isegi praegu. Päris vahva on meenutada. See emotsioon tuleb tagasi," rääkis Kuusmaa "Terevisioonis".

Legendaarse viskekahuri sõnul võib toona Kalevi spordihallis valitsenud atmosfääri tunda ka nüüd, näiteks siis, kui Kalev/Cramo mängib Ühisliigas tippklubide vastu. "Rapla aegadel, kui esimese pronksi saime ja esimest korda finaali pääsesime, oli samasugune emotsioon," lisas endine Rapla peatreener.

"Tol ajal oli asi hästi lihtne: meie NSV Liidu vabariigis oli üks ala, mida vaadati ja selleks oli korvpall. Emotsioon läks ühele spordialale," tõdes Kuusmaa.

"Tegime teadlikult trenni ja abijõude oli suhteliselt palju, meie ettevalmistus oli päris professionaalsel tasemel," loetles Kuusmaa triumfile tee sillutanud faktoreid. "Baltikumile kohaselt mängisime ka peaga, ei olnud ainult jooksmine ja viskamine. Eks see kõik mingil määral edu tõi. Algul oli meil konarlik see asi, aga lõppfaasis lihvitud teemant."

"Klapp oli meil hea," kinnitas hilisem Eesti koondislane. "Kuna olime esimene võistkond, kes tõi väljaspoolt Nõukogude Liitu endale mängija [George Jacksoni], lisas see vürtsi."