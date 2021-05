Miami legendi poja kaugvisked olid Heatile liiast

Kolmeste osas meeskonna rekordit korranud Hardaway kogus üleplatsimehena 36 silma. Luka Doncici arvele jäi 23 punkti, 12 lauapalli ja kaheksa resultatiivset söötu. Miami parim oli 19 punktiga Duncan Robinson.

Hardaway saavutusele lisab nüansi asjaolu, et tema isa Tim Hardaway seenior oli mängijakarjääri ajal Miami Heati legend, kelle särk rippus Miami koduareenil lae all. "Mul on au ja privileeg mängida selle särgi all, see on eriline," kommenteeris 29-aastane ääremängija.

Kyrie Irving viskas 38 punkti, kuid Brooklyn Nets kaotas võõrsil Milwaukee Bucksile 118:124 (33:34, 25:32, 36:26, 24:32). Võitjate täht Giannis Antetokounmpo kogus 36 silma ja 12 lauapalli.

Stephen Curry 37 punktist ei piisanud Golden State Warriorsile, kes kaotas võõrsil New Orleans Pelicansile 103:108 (34:32, 23:24, 22:19, 24:33). Lonzo Ball tõi võitjatele 33 silma.

Tulemused: Cleveland - Phoenix 118:134 la, Detroit - Charlotte 99:102, Milwaukee - Brooklyn 124:118, Miami - Dallas 113:127, New Orleans - Golden State 108:103, Oklahoma City - Sacramento 99:103, LA Clippers - Toronto 105:100.

NBA-s on praeguseks selgunud neli väljalangemismängudele pääsejat: idakonverentsis Philadelphia 76ers (44-21), Brooklyn Nets (43-23) ja Milwaukee Bucks (41-24) ning läänekonverentsis Phoenix Suns (47-18), Utah Jazz (47-18), Los Angeles Clippers (44-22) ja Denver Nuggets (43-22).