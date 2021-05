Napilt pääsenud Madridi Atletico kindlustas liidripositsiooni

Kohtumise ainsa värava lõi 23. minutil Marcos Llorente. Elche teenis matši esimesel üleminutil penalti, ent Fidel Chaves eksis ja nii lahkus Madridi Atletico võõrsilt kolme võidupunktiga

76 kogutud punktiga jätkab Madridi Atletico tabeli tipus. Tema kannul on Madridi Real (71 punkti), Barcelona (71) ja Sevilla (70). Punktideta jäänud Elche on 30 kogutud silmaga 18. ehk väljalangemise kohal. Tema ette jääb samade punktidega Valladolid ning ühe silma kaugusel on Alaves.

Teised tulemused: Eibar - Alaves 3:0.