Raske võidu saanud Barcelona püsib tiitlikonkurentsis

Väravateta lõppenud avapoolaja järel läks kodumeeskond Valencia juhtima 50. minutil, kui Gabriel Paulista lükkas peaga väravasse Carlos Soleri nurgalöögi.

Barcelona leidis aga kiirelt vastuse: seitse minutit hiljem eksis Lionel Messi küll penaltil, kuid suutis jätkuolukorras palli ikkagi võrku toimetada ning 63. minutil viis Antoine Griezmann külalismeeskonna juba 2:1 ette.

Messi kaunis karistuslöök tegi 69. minutil seisuks 3:1, aga Barcelona pidi siiski üle elama pingelise lõpu, sest Soleri värav 83. minutil vähendas nende edu minimaalseks.

Tähtis võit tähendab, et esikolmik mahub Hispaanias jätkuvalt kahe punkti sisse. Madridi Atleticol on neli vooru enne hooaja lõppu 76 punkti, Madridi Realil ja Barcelonal on 74 ja ühe mängu vähem pidanud Sevillal 70 punkti.