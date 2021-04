Atletico kaotus sillutas Barcelonale tee liidrikohale

Võõrustajad läksid kohtumist juhtima juba kaheksandal minutil, mil võrku sahistas Alex Berenguer. Stefan Savic suutis küll 77. minutil Atletico eest viigistada, kuid lõppsõna jäi Bilbaole, kui kümme minutit hiljem vormistas 2:1 lõppskoori Inigo Martinez.

Teise tiitlipretendendina võistlustules olnud Barcelona alistas võõrsil Villarreali 2:1. Ka Barcelona jäi algul kaotusseisu, kui Samuel Chukwueze võõrustajad juhtima viis, kuid Antoine Griezmanni seitsmeminutilise vahega löödud kaks tabamust tõid olulised võidupunktid külalistele.

Viis vooru enne hooaja lõppu on liider Madridi Atletico kogunud 33 mänguga 73 punkti, edestades Madridi Reali ja Barcelonat kahe silmaga. Et Barcelona on aga pidanud ühe kohtumise vähem, avaneb Kataloonia suurklubil kolmapäeval Granadat võõrustades võimalus tõusta ainuliidriks.

Teised tulemused:

Huesca – Getafe 0:2

Celta Vigo – Osasuna 2:1

Sevilla – Granada 2:1