Vennad Williamsid käisid Baski uhkuse eest esmakordselt koos väljakul

Vaatamata kesisele tulemusele liigatabeli lõpus vireleva võistkonna vastu kirjutatakse kohtumine Baskimaa edukaima klubi ajalukku: nimelt käisid Athleticu eest kolmapäeval väljakul nii Inaki kui Nico Williams.

Vendade Ghanast pärit vanemad kõndisid jalgsi läbi Sahara kõrbe Põhja-Aafrikas asuvasse Hispaania linna Melilla, vanem vend Inaki sündis juba Bilbaos ja sai nime tema vanemaid Baskimaal abistanud humanitaartöötaja järgi.

Inaki Williamsi nimele kuulub Hispaania kõrgliiga kestvusrekord: nimelt ei ole Hispaania koondislane alates hooajast 2016/17 jätnud vahele ühtegi liigamängu. Kolmapäeval pääses Athleticu A-tiimi eest esmakordselt väljakule ka tema 18-aastane vend Nico, kes esindas mullu neljas mängus Hispaania U-20 koondist.

"See debüüt toob rõõmu nii mu vennale, mulle kui mu perele. Loodetavasti saan temaga veel koos väljakul olla. Peame tööd jätkama: mul on debüüdi üle hea meel, aga olen kurb, et ei suutnud võita," sõnas noorem vend pärast 2:2 viigiga lõppenud mängu.

Marca kirjutab, et viimati astusid kaks venda ühes Athleticu mängus väljakule aastal 1986. 42 punkti kogunud Bilbao on tabelis üheksandal kohal, järgmisena ootab tabeli neljas meeskond Sevilla.