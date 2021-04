Kanada ei võõrusta teist aastat järjest vormel-1 MM-etappi

Koroonaviiruse pandeemia tõttu jääb Montrealis teist aastat järjest vormel-1 MM-etapp ära, kuna Kanada on selgesõnaliselt öelnud, et kõikidel riiki saabujatel on kohustus veeta 14 päeva karantiinis.

Aga see ei tähenda, et tulevikus jääks Kanada GP MM-sarjast kõrvale, sest vormel-1 sari pikendas nendega kahe aasta võrra lepingut, mis kestab nüüd 2031. aastani.

Türgi GP on vormel-1 sõitjatele juba tuttav, sest ka mullu sõideti seal võidu üheksa-aastase vaheaja järel. Mäletatavasti kindlustas Lewis Hamilton just Istanbulis rekordilise seitsmenda maailmameistritiitli.