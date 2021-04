Asi eesti keele eksamist: kui tulemusega rahule ei jää, saab uuesti teha

Eesti meistritiitli võitnud Tartu Ülikool/Kalevi korvpallinaiskonna ja kogu meistriliiga suurim skoorija, 19-aastane Anna Gret Asi pühapäeva õhtul pikalt suurt triumfi tähistada ei saanud, sest juba esmaspäeva hommikul asus ta abiturendina eesti keele eksamit tegema.

"Ma usun küll, et küll hakkama saab. Meil õpetajad on öelnud ka, et kui ei jää esimesel korral tulemusega rahule, siis saab teist korda ka teha. Ma väga ei põe," ütles Asi intervjuus ERR-ile.

Uuel nädalal alustab Asi Tallinnas treeninglaagrit Eesti 3x3 koondisega, keda ootab mai lõpus Austrias toimuv Tokyo olümpiamängude kvalifikatsiooniturniir.

"Meil tuleb treeninglaager, kuuajaline peaaegu. Seal ma osalen ja neli valitakse välja Tokyo kvalifikatsiooniturniirile. Eks ole näha, kas saab satsi. Seal saab ka trenni teha ja teiste naistega võidelda," jätkas Asi.

Kui Eesti 3X3 naiskonnal õnnestub teenida olümpiapääse ja Asi kuulub Tokyo tiimi, siis lükkub juulikuine lend ookeani taha Arizona Ülikooli juurde veidi võrra edasi. Kindel on see, et Tartu naiskond jääb nüüd oma talendika vedurita, keda ootab nelja aastane Arizona periood. Asi usub, et vaatamata tema lahkumisele suudab tiim ka uuel hooajal väärikalt tiitli eest võidelda.

"Ma usun nendesse ja kõik on võimalik. Ma väga hullusti ei põe," ütles Asi.