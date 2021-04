Epp Mäe enne EM-i: ettevalmistus on läinud hästi

Vähem kui kahe nädala pärast Poolas toimuvatelt võistlustelt loodab nelja aasta tagune Euroopa pronks Epp Mäe tagasi tulla kõige säravama medaliga. Vorm on hea ning vigastusi on õnnestunud vältida. Viimase nelja kuu jooksul on Mäe maadelnud kolmel võistlusel, kus iga kord on ka pjedestaalile tulnud.

"Ettevalmistus on läinud hästi, võrreldes sellega, mis eelmisel aastal meie seisud olid, kus me ei pääsenud laagrisse, kus võistluseid ei olnud. Nüüd on selles suhtes tunduvalt parem olnud. Me oleme saanud ikkagi väga häid võistlusi teha, me oleme saanud väljas laagrites käia, heade vastastega treeninud, ei saa kurta," lausus Mäe ERR-ile.

Enne Tokyo olümpiamänge on EM oluline vahepunkt, mille põhjal saab lahti mõtestada, kuidas ettevalmistus on läinud ja milliseid muudatusi tegema peab. Tänavusele EM-ile minek on olusid arvestades kindlasti huvitav.

"Euroopal on veits sellist põnevust küll, kuna meil on veel mitmed Euroopa head maadlejad veel ilma olümpiapääsmeta," lausus Mäe. "Euroopa meistrivõistluste ja kvalifikatsiooniturniiri vahe on suhteliselt väike. On huvitav teada, kes tulevad, kes jätavad euroopakad vahele, saadavad oma riigi näiteks teised numbrid. Nädala jooksul jõuab see info ka meieni. "

Parasjagu treenib Mäe Poolas, kus olulisel kohal on just rühmatöö, mida Eestis pole saanud harjutada. Enne EM-i on oluline leida hea enesetunne ja võistlusnälg. Küll aga on saavutatud kiirus ja teravus, mis on treeneri hinnangul Mäe suurimad plussid.

"Suur-suur trump, Epp on hästi kiire omas kehakaalus, ta on plahvatuslik," kommenteeris treener Ahto Raska. "Ja hästi tahtejõuline. Ma ei hakkaks välja tooma ühtegi sellist tehnilist trumpi, needki tal on olemas, ja ta suudab ennast ületada. Mis nõuabki suurte tulemuste puhul realiseerimist."

Kuigi juba kättesaadud olümpiapääse teeb enesekindlaks, käib ettevalmistus juuli lõpuks küll mitte päev korraga, aga üks laager korraga. "Kogu see ettevalmistusosa peale Euroopat on ka selline kergelt lahtine, sa pead olema avatud, sellepärast et need COVID-i situatsioonid igal pool maailmas muutuvad," lausus Mäe.

"Võid küll arvata, et lähed nüüd sinna ja sinna laagrisse, aga kui situatsioon seal riigis muutub, laagrid jäävad ära, võib-olla mõni võistlus jääb veel ära. Me peame hästi avatud olema ja paindlikud kõigele sellele, mis toimub."

Epp Mäe võistleb Varssavis 21. aprillil.