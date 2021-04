VIDEO | Gasol naasis 20-aastase pausi järel Euroliigasse korviga

Veebruari lõpus kodulinna klubisse Barcelona naasnud kahekordne olümpiahõbe mängis Euroliigas viimati 2000. aasta 20. detsembril, kui viskas Verona vastu 18 punkti.

Reedel alustas Gasol Barcelona põhihooaja viimases mängus Müncheni Bayerni vastu algviisikus ja tal kulus tagasitulekukorviks vaid 45 sekundit, kui tema tabav vise avas Barcelona skoori. Kahekordne NBA meister viskas Saksamaa klubi vastu 13 minutiga üheksa punkti, aga Barcelona pidi siiski leppima 72:82 kaotusega.

