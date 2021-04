Utah Jazz jõudis esimese meeskonnana hooaja 40. võiduni

Jazzi parimaks punktitoojaks oli Donovan Mitchell, kelle saldole kogunes 42 silma. Mitchell on Karl Malone'i (mängis Jazzis aastatel 1985-2003) järel järgmine klubi mängija, kes on suutnud visata üle 35 punkti kolmes järjestikuses mängus.

Mike Conley panustas meeskonna skoori 26 ning Joe Ingles 20 punktiga. Sacramento Kingsi parim oli 30 silma kirja saanud De'Aaron Fox. Richaun Holmes viskas seekord 25 punkti.

Utah Jazz on kodus võidutsenud 24 mängu järjest ning viimasest 13 kohtumisest on suudetud võita 11. Esimesena tänavu 40. võiduni jõudnud Utah hoiab läänekonverentsis liidripositsiooni, olles kaotanud vaid 13 kohtumist. Sacramento on 22 võidu ja 31 kaotusega 12. kohal.

Tulemused: Cleveland – Toronto 115:135; Brooklyn – LA Lakers 101:126; Utah – Sacramento 128:112; Oklahoma City – Philadelphia 93:117; Golden State – Houston 125:109; Portland – Detroit 118:103; Phoenix – Washington 134:106.