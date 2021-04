Eesti ratsutajal tekkis lootus jõuda Tokyo olümpiale

"Rõõm on teatada, et Eesti parim koolisõitja Dina Ellermann on Tokio OM-il esimeseks reserviks," kirjutas Eesti Ratsaspordi Liit ühismeedias.

"See tähendab, et kui keegi võistlejatest eest ära jääb, saab tema peale. Täpselt sama oluline sportlane olümpiamängudel on ka hobune, nii et edu ka Donna Annale."

"Kogu tiimi akrediteerimine mängudeks on juba tehtud ning nüüd tasub ainult pöidlaid hoida," lisati teates.

Ratsutamise koolisõit kuulub olümpiamängude programmi juba alates 1912. aastast. Tegemist on ühega vähestest distsipliinidest, kus mehed ja naised võistlevad koos.

Kahtedel eelmistel mängudel võitis selle ala britt Charlotte Dujardin hobusel Valegro.