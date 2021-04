Tallinna Selveri peatreener: medal on medal ja see on tasu meie tööle

Sel kevadel lõppesid kõik medalimängud nii finaalis kui pronksiseerias tulemusega 3:0. Neljapäeval võitis Tallinna Selver Pärnus esimese geimi 25:19, teise geimi 25:23 ja kolmanda 25:18. Mängu resultatiivsem oli Renee Teppan 15 punktiga. Peatreener Rainer Vassiljevi sõnul oskab meeskond ka pronksmedalist rõõmu tunda, ehkki valus kaotus tuli vastu võtta poolfinaalis, kui viiemänguline seeria kaotati Saaremaale 2:0 eduseisust.

"Medal on medal. Iga asi, mille hooaja lõpus kaela saab, on tasu meie tööle," rääkis Vassiljev intervjuus ERR-ile. "Selge see, et oli raske seeria. Kogu seesama kupatus kokku, alates algul see seeria, mis läksime juhtima ja siis karantiinid, kõik jutud. Pärast järgi tulla.. ja isegi tulla nüüd siia kolmanda-neljanda koha mängule - see kindlasti polnud kerge, oli raske. Selle koha pealt meestele suured tänud, et nad võtsid end kokku ja sundisid end. See oli sundimise seeria suuresti, aga tulime puhaste paberitega läbi."