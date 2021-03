Neljas järjestikune võit kergitas Baskonia Euroliigas play-off'i kohale

Baskonia oli teisipäeval 97:82 üle edasipääsulootused juba minetanud Ateena Panathinaikosest. Hispaania klubi punktiskoori eest hoolitsesid peamiselt kolm meest, kui Rokas Giedraitise arvele jäi 25 silma ja Zoran Dragic ning Achille Polonara panustasid 22 punktiga. Kolmapäeval 22. sünnipäeva tähistav Raieste väljakul ei käinud.

Tähtis kohtumine toimus Madridis, kus sealne Real kaotas tasavägise avapoolaja järel Anadolu Efesele kolmanda veerandi 22:35, neljanda 19:32 ning kogu kohtumise 83:108. Türgi klubi eest jõudsid kahekohalise punktisummani lausa seitse meest.

Kaunase Žalgiris lõpetas neli mängu kestnud kaotuste seeria, kui alistas tugeva kolmanda veerandaja toel kodusaalis 96:86 Berliini Alba. Lukas Lekavicius viskas Leedu esiklubi kasuks 21 punkti.

Euroliiga tabeliseis on äärmiselt põnev. Barcelona (23-9), Moskva CSKA (21-10) ning Anadolu Efes (21-11) on koha kaheksa parema seas juba kindlustanud, neile järgnevad Milan (20-12), Bayern (19-12), Fenerbahce (19-12), seitsmendaks kerkinud Baskonia (18-14) ja praegu viimasel play-off'i viival kohal olev Real (18-14). Edasipääsu noolivad aga ka Valencia (17-14), Peterburi Zenit (17-14) ja teoreetiliselt on võimalus ka Žalgirisel (16-16). Euroliiga põhihooajal mängitakse 34 kohtumist.