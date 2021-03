Tartu võrkpalliklubi sõlmis pool miljonit eurot väärt sponsorlepingu

Pühapäeval Eesti võrkpallimeistrivõistluste finaalseeriat alustav Tartu meeskond koos Tartu naiskonnaga sõlmisid pikaajalise toetaja Bigbankiga järgmiseks kolmeks aastaks sponsorlepingu, mille kogumaht on 500 000 eurot.

Tartu Bigbanki meeskonda ja Tartu Ülikool/Bigbanki naiskonda haldava MTÜ Spordiklubi Duo juhatuse liikme Alari Jõesaare sõnul on pool miljonit suurim toetus võrkpallile ning üldiselt üks mahukamaid sponsorlepinguid Eesti spordi ajaloos. "Ilma selliste toetajateta on tippsporti väga keeruline harrastada. Õnneks on Bigbank meid üheksa aastat lojaalselt toetanud, paljuski tänu millele oleme ka tänavu jälle jõudnud finaali ja võistleme meistritiitli nimel," ütles Jõesaar.

"Kindlasti annab see järgmisteks finaalmängudeks kindlust ning motiveerib meie mängijaid oma parimat taset näitama," ütles Jõesaar ja lisas, et toetust kasutatakse ka naiskonna ja noorte võrkpalli arendamiseks järgmistel aastatel.

"Me jagame Bigbank Tartu võrkpalliklubiga mitmeid väärtusi, millest üks peamine on soov olla oma valdkonnas tipptegija. Spordiklubi SK Duo teeb võrkpalli arendamisel väga head tööd ning sellest poolest miljonist eurost saab tuge lisaks mees- ja naiskonnale ka toimiv terviklik süsteem noorte järelkasvu arendamiseks. Võrkpallurite kasvatamine algab maast madalast ning läbi Bigbank Tartu meeskonna ja Tartu Ülikool/Bigbank naiskonna on noortel siht silme ees, kuhu jõuda," ütles Bigbanki Grupi juht Martin Länts.

Rekordiline toetusleping allkirjastatakse pühapäeval Tartus toimuvate Eesti meistrivõistluste esimese finaalmängu ajal. Finaalseeria järgmised mängud toimuvad 31. märtsil ja 3. aprillil.

Tartu Bigbanki võrkpallimeeskond saavutas 2020. aastal teise koha kõigis suuremates võistlussarjades: Eesti karikavõistlustel, Balti riikide meistriliigas ja Eesti meistrivõistlustel. Lisaks võitis Tartu mullu esimest korda ametlikult peetud 4 vs 4 Eesti meistrivõistlused rannavõrkpallis. Mullu tuli Tartu Ülikool/Bigbank naiskond Eesti meistrivõistlustel teisele kohale ning saavutas kolmanda koha nii Eesti karikavõistlustel kui Balti liigas.