Kiibus: see MM pakkus täiskomplekti emotsioone

Iluuisutamise MM-il 14. koha saavutanud ja ühtlasi olümpiakoha teeninud Eva-Lotta Kiibuse sõnul oleks ta Stockholmis võinud sõita isikliku rekordi lähedale ning et punktivaru on veel kõvasti.

Vabakavas seitse kolmekordset hüpanud ja tehnika osas üheksandat tulemust näidanud Eva-Lotta Kiibus kerkis sisuka esitusega viis kohta. Tihedas ja põnevas naiste üksiksõidu konkunkurentsis saavutas ta Stockholmi jääl oma tiitlivõistluste rekordit märkiva 181,47 punktiga 14. koha, kindlustas Eestile olümpiapileti ning nägi, et koht esikümnes on puhaste sõitude puhul püütav.

"See võistlus pakkus kõike, nii rõõmu, viha, kui kurbust - täiskomplekt," tõdes Kiibus intervjuus ERR-ile. "Lühikava ajas vihale, ei teinud nii, nagu tahtsin. Rõõmu pakkus ikkagi see, et tõmbasin end vabakavas nii kokku kui sain ja andsin endast maksimumi."

"Punkte ikka jäi kehasse. Kui mu kodune rekord on 190 punkti, siis sinna oleksin kindlasti sel MM-il võinud jõuda. Üldpildis on varu veel kõvasti," kinnitas Kiibus.

Venelannad Anna Šerbakova, Elizaveta Tuktamõseva, Aleksandra Trusova tegid puhta töö ja võttsid ajaloolise kolmikvõidu. Kulla ja pronksinaine näitasid ka neljaseid hüppeid, kuid kukkumiseta kava sõita ei suutnud.

"Jää on libe absoluutselt kõigile. See oli väga üllatusterohke vabakava ja neid tulemusi poleks mitte keegi oodanud. Kõik sportlased näitasid, et nad on inimesed ja et neil kõigil on närvid," sõnas Kiibus.

18-aastasel Eesti meistril on selge plaan, kuidas koguda uuel hooajal suuremaid punkte ja konkureerida teravamalt tippudega.

"Kindlasti pean lihvima sõiduoskust ja selles osas arenema. Kavade kompositsioon - millised hüpped eespool, millised tagapool. Vähem aega kulutada hüpetele sissesõidul, sealt aega võita, et teha pikemaid piruette ja samme. Neid nüansse on, mida tähele panna," kinnitas eestlanna.

Kiibusel jäi üks koht puudu, et korrata 2012. aastast Elena Glebova nimel püsivat Eesti naisüksiksõitjate kõigi aegade parimat tulemust MM-il. Nüüd ootab teda kerge puhkus ja siis algab töö uute kavadega.