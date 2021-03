Kiibus: nii suurte pingete ja ootustega võistlust pole mul varem olnud

Eesti iluuisutaja Eva-Lotta Kiibus alustas Stockholmis toimuvat MM-i lühikava 19. kohaga, mis tähendab, et olümpiapilet on käeulatuses.

33. võistlejana jääl olnud Kiibus teenis oma lühikava eest 59,65 punkti, millega jäi oma lühikava rekordile alla enam kui viie punktiga. Sellele vaatamata andis see talle 19. koha ja pääsme vabakavale, mis sõidetakse reede õhtul.

"Kindlasti olen enda üle uhke, et suutsin selle vägagi pingelise olukorraga toime tulla, eesmärk oli 24 hulka tulla ja mitte seda OM-piletit käest ära anda," rääkis Kiibus intervjuus ERR-ile. "Muidugi oleksin tahtnud ilusat ja täiesti puhast sõitu, paraku see praegu ei tulnud. Olen ikkagi enda üle uhke, et suutsin siiski enamik elemente hästi edasi anda ja isegi oma sõitu nautida!"

"Ma arvan, et sellist nii suurte pingete ja ootustega võistlust ei ole mul veel olnud," tõdes Kiibus. "See oli täiesti uus ja omaette kogemus."

Stockholmi MM-il jagatakse välja 24 OM-piletit ning eestlanna sõnul oli selge, et pingeline olukord jättis oma jälje ka parimatele. "Seda oli näha, et ka mitmetel tippudel ei tulnud selle aasta MM-i lühikavad välja nii, nagu nad on trennis sada korda sõitnud. Oli näha ja tunda, et kõigis oli pinge väga suur," kinnitas Kiibus.

Näiteks põrus lühikavas üks favoriitidest, 16-aastane vabakava maailmarekordinaine Aleksandra Trussova, kes sai oma soorituse eest vaid 64,82 punkti.

Olümpiapiletite jagamise arvestuses on Kiibus 22. kohal, Stockholmis läheb jagamisele 24 OM-pääset. "Kindlasti soovin vabakava nautida ja anda ka seal oma parima tulemuse," kinnitas eestlanna.