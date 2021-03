VIDEO | Kiibus kindlustas efektse vabakavaga olümpiakoha

"Olen õnnelik ja uhke, et suutsin enda närve kontrollida. See, et uisutasin enda grupi viimasena, oli kõige raskem osa. Füüsiliselt olen mõistagi kõigeks võimeline, aga enda närve kontrollida oli raske," kommenteeris Kiibus vahetult pärast võistlust.