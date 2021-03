VIDEO | Kiibuse lühikava jäi tagasihoidlikuks, aga tõi edasipääsu

33. võistlejana jääle läinud Kiibus teenis oma lühikava eest 59,65 punkti, millega jäi oma rekordile alla pea kuue punktiga ja alustab vabakava 19. kohalt. Vabakava sõidetakse reede õhtul.

Edasipääs Kiibusele veel siiski olümpiapääset ei taganud. MM-il teenitakse olümpiapileteid keerulise süsteemi põhjal - näiteks on lühikava tulemuste alusel praegu kolm OM-pääset taskus venelannadel, Jaapanil, USA-l ja Lõuna-Koreal. Et Belgia ainus naisüksiksõitja on lühikava järel esikümnes, võidab ta praegu oma riigile kaks OM-piletit.

Stockholmis läheb jagamisele 24 olümpiapiletit, Kiibus on selles arvestuses praegu 22. kohal ning praeguse seisuga jäävad MM-il olümpiapääsmeta Hiina, Suurbritannia ja Holland, kelle võistlejad pääsesid viimastena vabakava esitama.

Lühikava järel on esikohal 81 punkti kogunud 16-aastane venelanna Anna Štšerbakova, teine kohtunikelt 79,08 punkti saanud jaapanlanna Rika Kihira ning kolmas 78,86 punktiga 2015. aasta maailmameister Jelizaveta Tuktamõševa.