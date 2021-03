Uisuliit loodab, et kodune EM toimub juba tavapärastes tingimustes

Pekingi taliolümpiale eelnevad iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused toimuvad Tallinnas, Tondiraba jäähallis järgmise aasta 12.-16. jaanuarini. Kas EM-i alustavad mehed või naised ehk täpne võistlusprogramm, mis päeval on jääl üksiksõitjad ja paarid, kinnitatakse lõplikult mais-juunis rahvusvahelise uisuliidu inspektsiooni ajal. Septembrist loodetakse alustada piletimüüki.

"Me loodame, et vaktsiinid hakkavad mõjuma, asi normaliseerub ning võistlus toimub normaalsetes tingimustes," rääkis ERR-ile Eesti uisuliidu president Maire Arm. "Ma usun, et siin müüakse kõik piletid välja. See tuleb väga vahva üritus."

Juhuks, kui pandeemia ei vaibu, on alaliidul olemas korralduseks ka B-plaan. Piirangutega suurvõistluse läbiviimist nägi Eesti uisuliidu president värskelt just Stockholmi mullis peetud MM-il.

"Kui peaks olema selline mustem stsenaarium, et ikkagi on haiguse mõjud ja me peame sellega arvestama, siis meie eesmärk on võistlus läbi viia analoogselt Stockholmi MM-ile või vastavalt rahvusvahelise uisuliidu näpunäidetele," kinnitas Arm.

Meeste üksiksõidus saab Eesti kodujääl starti saata ühe uisutaja. Naisi pääseb starti kaks, sest Eva-Lotta Kiibus jõudis mullu EM-il esikümnesse ja teenis riigile kaks kohta. Kriteeriumid, mille järgi EM-koondis välja valitakse, peaks olema tänavuse hooajaga sarnased, kuid lõplik otsus tehakse mais. Siis on ühtlasi selge, kas kodusel EM-il näidatav koht omab kaalu ka olümpiakoondisse pääsul.

"Olümpiamängudele on riigile koha toonud kaks sportlast. Kui võtta täht-tähelt, siis on see koht riigile. Meil on olnud varem niimoodi, et juhatus on otsustanud, et lähebki see sportlane, kes on selle pileti välja võidelnud, aga eks me peame arutama. On vaja ka otsustada, kes on varuvõistlejad," rääkis Arm.

Sportlaste nimed ja kriteeriumid kinnitab uisuliit mai lõpuks.