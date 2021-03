Reim: vanduma võtab - lööme kaks väravat ja punkti kätte ei saa

Eesti asus mängu 1:0 ja 2:1 juhtima, aga Valgevene jõudis kahel korral viigini ning lõi viimase kümne minutiga Karl-Rudolf Õiguse eemaldamise järel vähemusse jäänud Eestile kaks väravat, mis jätsid kolm punkti koju.

"Vanduma võtab. Lööme kaks väravat ja punkti kätte ei saa. Sellest on kahju," lausus Reim pärast kohtumist intervjuus ERR-ile. "Kui meil niigi raske hetk ja väga palju noori mängijaid, kes teevad oma esimesi mänge, siis veel vähemuses mängida on natuke liiga karm."

"2:2 pealt olime väga ilusti mängus sees ja kõik oli lahtine. Valgevene üritas rohkem, aga nõelasime kontraid päris hästi. Meil oli paar positsiooni, kus oli näha, et meil on vahetust vaja - üks oli Alliku. Aga seekord ei õnnestunud ja kui vähemusse jääd, siis trahvilöögist väravat ka ei saa lasta. Kindlasti olid viimased 20 minutit väga keerulised."

"See reis on olnud pigem kiired koosolekud ja emotsiooni ülesajamine. Standardid on kogemuse ja võimsuse teema," jätkas Reim. "Kui sul on noor võistkond, siis need on kohad, kus eksitakse. Siin ei ole midagi teha. Need olid ohtlikud olukorrad ja täna ei õnnestunud taga lukku saada."

Kui viimastel aastatel on Eesti nõrkuseks olnud väravalöömine, siis nüüd on MM-sarjas alustatud nelja tabamusega kahest mängust. "Ründajad on heas hoos. Kui Eesti suudab kaks lüüa, siis peab punkti vähemalt kätte saama. Teadsime, et kaitseliin on kõige noorem, aga võitlesid, mis võitlesid - mingid kogemused ikka loevad. Jäime mingitel momentidel hätta."

Järgmisena mängib Eesti koondis kolmapäeval Stockholmis maavõistlusmängus Rootsiga.