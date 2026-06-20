Holland lõi Rootsile viis väravat ja andis konkurentidele tormihoiatuse

Hollandi peatreener Ronald Koeman saatis Jaapani vastu alustanud Crysencio Summerville'i asemel alagrupifaasi teiseks mänguks algkoosseisus väljakule Brian Brobbey ning see tõi loodetud tulemuse: Sunderlandi ründaja võitles seljaga Rootsi värava poole seistes järjest palle omadele ning kaitsjatel oli temaga mängu alguses äärmiselt raske.

Üks selline olukord tõi hollandlastele avavärava juba viiendal minutil. Brobbey võttis Hollandi väravavahi Bart Verbruggeni väljalöögi osavalt maha ja spurtis siis Rootsi värava alla, kus ta lükkas võrku Cody Gakpo vasakult äärelt tulnud madala tsenderduse.

Vaid 12 minutit hiljem oli Brobbey jälle õiges kohas ning suunas nüüd väravasse paremalt äärelt tulnud Denzel Dumfriesi madala söödu. Rootsil oli väga raske ja kolmas värav oli õhus, aga nagu sel turniiril juba mitmel korral täheldatud, tõi poolaja keskel olnud joogipaus mängu muudatuse.

Pausilt naastes oli Rootsi mängu sisse elanud ja hakkas oluliselt rohkem palli kontrollima, koondise tähtmängijad Alexander Isak ja Viktor Gyökeres mängisid hästi kokku ning heast küljest näitas end ka rootslaste avamängus Tuneesiale kaks väravat löönud Yasin Ayari.

Verbruggen pidi oma vasaku posti kõrvalt tõrjuma kaks Gyökeresi lööki, Ayari kõmmutas karistusala joonelt ühe löögi meetri jagu üle ning päris avapoolaja lõpus tõi Verbruggen ühe Ayari madala löögi välja oma parema posti juurest. Avapoolaeg lõppes seega Hollandi 2:0 eduseisus.

Koeman tõi vaheajal Summerville'i väljakule ning West Hami ääreründaja sekkus kohe suurepäraselt, kui jättis kaks minutit pärast teise poolaja algust paremal äärel osavalt palli Dumfriesile ning kolmandat korda said hollandlased madala, väravaesisele paigutatud tsenderduse järel tabamuse kirja. Seekord oli autoriks Cody Gakpo.

Kaheksa minutit hiljem tõusis Summerville keskelt palliga ja andis selle Gakpole vasakusse äärde, Liverpooli ründaja keeras karistusalas end parema jala peale ning saatis madala löögi esimese posti kõrvale seisuks 4:0.

Taas kaks kiiret väravat lubanud Rootsi kosus, aga mitte piisavalt. Vahetusmees Anthony Elanga lahendas 59. minutil kiire soolorünnaku lõpuks üks-üks olukorra, aga siis rootslaste vastupanu rauges ning hoopis Summerville oli see, kes 89. minutil karistusala joonelt lõppskoori vormistas.

Enne mängu:

Rootsi jaoks algas turniir kuus päeva tagasi Monterreys veenva 5:1 võiduga Tuneesia üle, mis maksis Aafrika koondise peatreenerile Sabri Lamouchile ühtlasi töökoha. Kaks väravat lõi Yasin Ayari, ühe tabamuse lisasid Mattias Svanberg, Alexander Isak ja Viktor Gyökeres.

F-alagrupi avavooru teises mängus läksid Holland ja Jaapan vaheajale väravateta, teisel poolajal viisid Virgil van Dijk ja Crysencio Summerville hollandlased kaks korda juhtima, aga Jaapanil oli mõlemale väravale vastus ja nii lõppes kohtumine 2:2 viigiga. Kuigi paljud peavad Jaapanit sel turniiril võimalikuks nn mustaks hobuseks, on Holland kindlasti pettunud, et neil ei õnnestunud avamängust kolme punktiga lahkuda.

Et avavoor pakkus selles grupis tempokat mängu ja palju väravaid, on lootust, et ka laupäevane kohtumine vastab ootustele. "Oleme teadlikud, kui palju kvaliteeti meil rünnakul on, aga meil peab olema tasakaalus meeskond, mis lubab neil olla nemad ise ja jalgpallinautida," rääkis Rootsi koondise peatreener Graham Potter reedesel pressikonverentsil Inglismaa kõrgliiga tippründajatest Isakist ja Gyökeresist.

"Ma ei tea, kas nad on MM-i parim ründeliin, sest ma pole teiste mänge veel piisavalt näinud. Aga nad on meie jaoks parimad. Oleme nendega väga rahul: nad võivad väravaid lüüa kõigile koondistele. Me pole neid saanud kuigi paljudes mängudes koos väljakul näha, aga loodetavasti see muutub siin," lisas Potter.

Hollandi koondise peatreener Ronald Koeman sai avamängu järel kodumaal kriitikat, sest tegi pärast meeskonna teist väravat kaitsva suunitlusega vahetusi ja see maksis hollandlastele lõpuks kätte. Pressikonverentsil tunnistas viga ka Koeman ise.

"Vahetuste mõju ei olnud positiivne ja mõistagi võtan selle eest vastutuse. Võtan minu pihta suunatud kriitika omaks," kommenteeris kolm ja pool aastat koondist juhendanud Koeman. "Langetasin sellised otsused pärast oma taustajõududega rääkimist. Tegin selgeks, mida tahtsin muuta: oleksime pidanud kõrgemalt pressima, aga me ei suutnud seda."

Veidi hiljem toimuv Jaapani ja Tuneesia vaheline kohtumine on aga MM-finaalturniiride ajaloo 1000. mänguks.