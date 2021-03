Levandi Kiibusest: lähtepunkt on ikkagi haigusest välja tulemine

Viimasel kodusel treeningnädalal lihviti ka lõpupoose, sest treener Anna Levandi ootab, et Kiibus sooritaks MM-il iga elemendi ideaalselt.

Oma talendi vormi hindab ta järgnevalt: "Ta tasapisi paraneb ja paraneb ja paraneb. Võtame nii, et lähtepunkt on ikkagi haigusest välja tulemine ja iga päevaga on näha, et läheb paremaks nii tehniliselt, füüsiliselt, funktsionaalselt kui ka vaimselt ka. Loodame, et kõik sujub nii nagu tahaks."

Lisaks sellele, et võisteldakse mullis, uisutatakse publikuta, kruvib kõvasti pinget ka võitlus olümpiakohtade eest. Üksiksõidus jagatakse MM-il riikidele välja 24 olümpiakohta.

"See ei ole ainult sportlaste omavaheline võitlus. See on ka riikide omavaheline võitlus ja siin lähevad võistlema ka kohtunikud," lausus Levandi.

"Kõige targem on näidata ideaalseid sõite. Iga ideaalselt sooritatud element annab lisapunkte ja muule pole vaja mõelda. Eelmine kord näitas MM enne olümpiat, et ei ole piisav, et olla finaalis. Hea oleks, kui sa oled 20 sees, siis see annab võimaluse olümpiakohale. Loodame, et see meil õnnestub. "

Naiste lühikava otseülekanne Stockholmist algab kolmapäeval kell 13.40 ETV2 ja ERR-i spordiportaali eetris.