Kool peatas seksuaalses väärkohtlemises süüdistatava õpetaja Marek Koitla töölepingu

"Täna Delfi portaalis ilmunud uudislugu "Eesti noortekoondise endist treenerit süüdistatakse seksuaalses väärkohtlemises. Asja arutab kohus" puudutab tahest tahtmata ka Jakob Westholmi Gümnaasiumi, kuna lugu käsitleb meie pikaajalise kehalise kasvatuse õpetaja Marek Koitla vastu esitatud süüdistusi ja nende uurimiseks algatatud kriminaalasja," teatas koolidirekor Rando Kuustik kooliperele suunatud pöördumises.

"Koolipoolse kommentaarina loole saan öelda, et hetkel puudub meil info, kas Marek Koitla vastu esitatud süüdistused ja uurimine puudutavad tema tegevust meie kooli õpetajana või tema muud kutsetegevust treeneri ja juhendajana väljaspool kooli."

"Võtame info täpsustamiseks ühendust õiguskaitseorganitega ja loodame väga, et nad saavad uurimise tänases seisus meiega seda infot jagada," jätkas Kuustik. "Omalt poolt olen koos koolipidajaga vastu võtnud otsuse peatada tänasest tööleping Marek Koitlaga, et uurimise ajal ei saaks tekkida küsimustki, kas meie õpilastele ja nende peredele on tagatud turvatunne."

Kuustik kutsub kõiki õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajad andma koolile aadressil direktor@westholm.ee teada infot või pretensioone, mis puudutavad õpetaja Koitla käitumist või laiemalt Westholmi gümnaasiumi koolikeskkonda.