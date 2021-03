ERR näitab iluuisutamise MM-i täismahus nii eesti kui vene keeles

Eestist on MM-il võistlustules kaks sportlast – naiste üksiksõidus Eva-Lotta Kiibus ja meeste üksiksõidus Aleksandr Selevko, kes mõlemad püüavad ka olümpiapiletit. Järgmise aasta taliolümpiamängude 30 kohast 24 jagatakse nii naiste kui meeste üksiksõidus välja just Stockholmis mullis toimuval MM-il.

18-aastasele Kiibusele on see karjääri teine MM, kaks aastat tagasi sai ta 22. koha. "Siis olin küll täitsa laps. Eriti kui läksin Jaapanisse, olin kõigest ahvivaimustuses. Kõik, mida keegi ütles, keegi tegi, see kõik oli minu jaoks nii uus ja nii äge, et ma võin kindlalt väita, et sellepärast läks see võistlus ka hästi, et ma ei mõelnudki võistlusele kui millestki, mis võiks halvasti minna, sest kõik ümberringi oli nii tore ja nii äge," meenutas Kiibus enda MM-debüüti. "See viis halvad ja rasked mõtted minema. Ma üritan endas tekitada seda sama rõõmu ja naudingu tunnet nüüd Rootsis. Pigem nautida ja võtta maksimum sellest võistlusest kui kulmud kortsus keskenduda ainult sellele ühele sõidule. Siis see ei ole üldse midagi nauditavat."

Viimastel päevadel enne MM-i keskendub Kiibus vaimsele poolele. "Hästi oluline on lihvida oma mõtteid, et need ei segaks. Ma olen neid hüppeid juba hüpanud, ma olen neid kavasid juba sadu kordi sõitnud. Keha oskab ja keha teab, aga pea hakkab segama ja sellega tuleb nüüd tegeleda," rääkis ta. "Just pea välja lülitada ja lihtsalt lasta kehal hüpata ja ta teeb kõik need ära. Muidugi need sellised väiksed lihvid, et piruettides ikkagi kindlalt ringide arv täis. Et võistlusel ei peaks kahetsema, et ma kuskilt andsin sellel natukene ära ja sellepärast jäi mingi koht saamata."

19-aastane Selevko tunamullusel MM-il lühikavast edasi ei pääsenud, lõpetades 27. kohaga. Nendel maailmameistrivõistlustel plaanib Selevko näidata kahe kava peale kolme puhast neljakordset hüpet. "Ideaalset vormi ei saa, aga kõik on hästi. Neljakordsed on korras ja kõik muud elemendid on ka korras," kinnitas Selevko.

