Selevko juhendaja sattus treeneritööd tegema juhuse tahtel

Aleksander Selevko kogenud juhendaja Irina Kononova sõnul on valitsev Eesti meister jõudnud parimasse vormi, kuigi ettevalmistus oli pandeemia tõttu ebatavaline.

"See hooaeg on eriline, sest lõpetasime eelmise hooaja väga vara, kuna MM jäi ära ja peaaegu kaks kuud me ei uisutanud, sest istusime kõik karantiinis," rääkis Kononova intervjuus ERR-ile. "Kui alustasime hooaega, siis me ei teadnud, kas sügisel võistlused tulevad või mitte ning seetõttu tugevdasime neljakordsete hüpete ettevalmistust. Selle ajaga õppis Saša ära kolm erinevat neljakordset hüpet. Kõiki neid me veel kavasse ei suuda panna, sest väga raske on ka kahega kava sõita - hetkel on kaks neljast vabakavas. Väga vähe oli võistlusstarte ja seetõttu on väga raske öelda, et kuidas möödub MM. Oleme aga valmis ja ta on hetkel kõige paremas vormis."

Oma õpilaselt ootab Kononova MM-il puhtaid ja emotsionaalseid esitusi, rekordite parandamist ja olümpiakoha teenimist. 62-aastane Kononova hakkas Tallinnas treeneriks juba keskkooli õpilasena ja seda juhuse tahtel.

"Ma ei kavatsenud hakata treeneriks. Plaanisin astuda füüsika-matemaatika teaduskonda, kuid juhtus nii, et minu treener läks raseduspuhkusele ja palus tema asemel töötada," meenutas Kononova. "Õppisin siis veel keskkoolis. Ja töö mulle meeldis. Kooli lõpetamise järel läksin Lesgafti (Peterburi kehakultuuri instituuti) ja hakkasin treenerina tööle."

Ala tormiline areng nõuab treeneritelt pidevat arengut ja just see on Kononova sõnul teda motiveerinud.

"Kui eelmisel sajandil hüppasid ühe neljase, siis tulid juba olümpiavõitjaks. Nüüd ühe neljakordsega sa kas jõuad või ei jõua finaali (24 parema hulka). Olümpiavõitja hüppab viis neljakordset. Naised hüppavad juba neljaseid. Lisaks sellele, et tehnika on keerulisemaks muutunud, on väga tugevalt arenenud teine hinne ehk sõiduoskus ja esitus."

Igapäevaselt tegeleb Kononova enam kui 30 õpilasega, kes nüüd kolmapäevast pühapäevani koolitavad end MM-i ülekandeid jälgides.