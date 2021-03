Kiibus MM-i eel: oluline on mõtteid lihvida, et need ei hakkaks segama

Kiibus ja ülejäänud Eesti koondis lendas Rootsi pühapäeval, kuid otselennul Stockholmi jäi maha koondise pagas, kus olid uisud ja võistlusvarustus. Sellest tulenevalt ei õnnestu Eesti uisutajatel esmaspäeval kohe MM-jääd testida.

Millele Sa viimastel treeningutel MM-i eel rõhku paned? Mida veel lihvida annab?

Hästi oluline on lihvida oma mõtteid, et need ei segaks. Ma olen neid hüppeid juba hüpanud, ma olen neid kavasid juba sadu kordi sõitnud. Keha oskab ja keha teab, aga pea hakkab segama ja sellega tuleb nüüd tegeleda; just pea välja lülitada ja lihtsalt lasta kehal hüpata ja ta teeb kõik need ära. Muidugi need sellised väiksed lihvid, et piruettides ikkagi kindlalt ringide arv täis. Et võistlusel ei peaks kahetsema, et ma kuskilt andsin sellel natukene ära ja sellepärast jäi mingi koht saamata.

Kas teed ka vaimseid treeninguid ja kujutad kava ette?

Jah, ma vahepeal teen küll. Mulle lihtsalt meeldivad väga mu kava muusikad ja ma vahest panen need vahest niisama mängima ja siis paratamatult hakkad oma kava sõitma. See väga aitab, et kui sa visualiseerid endale ideaalse kava peas ette. Vähemalt minu puhul see annab mingit kindlust, et ma saan hakkama küll. Ma tean, et olen ennegi saanud ja saan ka nüüd. Jääplatsil see pea treenimine käib lihtsalt läbi erinevate pingeolukordade tekitamise ja seda Anna [Levandi] oskab hästi. Ta on kogenud.

Missuguseid vihjeid Anna Levandi annab, et end kõvemini kokku võtaksid?

Kasvõi see, et ei pane mitu korda muusikat. Sul on üks võimalus nagu võistlustel. Kas sa lähed närvi või sa ei lähe närvi, et see on sinu otsustada, aga sul on üks kord. Vahet pole, et trenn võib olla kaks tundi pikk, kuid sul on üks kord ja rohkem ei saa. Läheb halvasti, siis ela edasi, tee trenni edasi, aga rohkem muusikat peale ei pane.

Venemaa GP-l novembris said kuuenda koha, kuid pärast said ka põdeda pikalt koroonaviirust ja sellest välja tulemine võttis kaua aega. Kuidas sa nüüd tunned, kas oled jõudnud ideaalsesse vormi?

Ideaalne vorm - ma ei tea veel, mis on ideaalne vorm. Ma arvan, et see on midagi, milleni on veel aastaid minna, aga ma loodan, et olen nüüd MM-il kõlbulikus vormis. Vähemalt vabandusi ma küll ei saa tooma hakata pärast võistlust, et koroona tõttu. See ei ole mingi vabandus, et mul on piisavalt aega olnud, tunnen ennast piisavalt tervena, et öelda, et see vorm on käes, millega võiks MM-ile minna.

Mentaalselt oled sa kindlasti hoopis teistsuguses seisus kui aastal 2019, kui esimest korda Jaapanisse MM-ile läksid ja debüüdil 22. koha said.

Ma olen sellele viiamasel ajal tagasi mõelnud, et ehk ei paistnud välja, kuid siis olin küll täitsa laps. Eriti kui ma läksin Jaapanisse, ma olin kõigest ahvivaimustuses. Kõik, mida keegi ütles, keegi tegi, see kõik oli minu jaoks nii uus ja nii äge, et ma võin kindlalt väita, et sellepärast läks see võistlus ka hästi, et ma ei mõelnudki võistlusele kui millestki, mis võiks halvasti minna, sest kõik ümberringi oli nii tore ja nii äge. See viis halvad ja rasked mõtted minema. Ma üritan endas tekitada seda sama rõõmu ja naudingu tunnet nüüd Rootsis. Pigem nautida ja võtta maksimum sellest võistlusest kui kulmud kortsus keskenduda ainult sellele ühele sõidule. Siis see ei ole üldse midagi nauditavat.