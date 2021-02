Kiibus 190 punktist: kuigi üks eksimus tuli, siis suutsin sellest hästi välja tulla

See oli 18- aastase Kiibuse neljas rahvusvaheline turniir sel hooajal ja teine võit. Septembris triumfeeris ta ISU turniiri Saksamaal Oberstdorfis ja nüüd Tallinnas. Treener Anna Levandi õpilane sai parimad hinded nii lühi- kui vabakavas ja kruvis kahe kava summas oma rekordi juba 190,23 punkti peale. Ta uuendas novembris Moskva Grand Prix'il näidatud üldskoori enam kui nelja punktiga ja seda vabakavaga, kus üks hüpetest ka ebaõnnestus.

"Kindlasti võib punktisummaga rahule jääde, täna. Sõiduga - mul oli hästi oluline sellel võistlusel, et kuna ma startisin kuuendana, see tähendab pool tundi pärast soojendust, endaga toime tulla selles olukorras ja jäin ka rahule, et kuigi tuli üks eksimus, siis ma tulin sellest hästi välja," rääkis Kiibus intervjuus ERR-ile.

Vabakava eest sai Kiibus 126, 67 punkti. Novembris Venemaal näidatud senisest laest jäi puudu vaid 1,5 punkti. Stockholmis toimuva MM-ini, kus jagatakse olümpiakohti, on veidi üle kuu ja selle aja jooksul soovib Kiibus tõsta füüsilist vormi ja lihvida kavade veatut esitamist.

"Ma loodan, et mul on veel taskust väga palju anda ja on sinna juurde ka panna. Arvan, et üks võtmesõna on stabiilsus. Igal pool, igas trennis, et saavutada see stabiilsus ja rahu ja enesekindlus, sest ainult ilusad ja puhtad ja enesekindlad sõidud toovad head punktid," jätkas Kiibus. "Kavade sõitmine jätkub igavesti ja alati."

Ka meeste üksiksõidus jäi Tallink Hotels Cup turniiri võit koju. Kahest neljakordsest hüppest pühapäeval ühe puhtalt sooritanud Aleksandr Selevko viis vabakavarekordi 147, 63 punkti peale ning kasvatas kahe kava summas oma marki enam kui kolme punktiga. Prantsusmaa ja Bulgaaria koondislasi edestades võitis ta esikoha kogudes 224, 95 punkti.

Kaugeltki mitte ideaalne sõit, kuid juba tasapisi liigume selle poole, et uisutada puhtamalt ja paremini. Paar nädalat veel ja oleme MM-iks vormis," ütles Selevko.

Rocca Al Mare Uisukooli vedamisel toimunud rahvusvahelisel turniiril osalesid 11 riigi iluuisutajad.