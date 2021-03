Selevko lühikavast: kiirustasin, sest stress oli suur

Olümpiakohtade jagamisest lisanduv tohutu stress vedas Stockholmis paljusid meesüksiksõitjaid alt. Selevko tegi esimesel hüppel neljase lutzu asemel kolmese, sest sissesõit hüppesse oli ebamugav ja kaotas kohe üle viie punkti. Pärast õnnestunud kolmest axelit ebaõnnestus aga kaskaad ja kaduma läks üle üheksa punkti ning lootus edasipääsuks näis imena. Kuid paljud tugevad konkurendid murdusid pinge all samuti ja kui kõik 33 meest olid jääl käinud, selgus, et 70,74 punkti andsid talle just viimasena vabakavale viiva 24. koha. Esimesena jäi joone alla eelmise MM-i pronksi Vicent Zhou USA-st, keda Eesti meister edestas 0,23 punktiga.

"Ausalt öeldes me enam ei mõelnud, et mahun veel sisse. Juhtus ime ja sain edasi," rääkis Selevko. "Väga suur viga oli mul kaskaadil. Viimasel hüppel,

kus kolm-kolm kaskaadi asemel tegin kaks-kaks kaskaadi. Kaotasin seal väga palju punkte. Kiirustasin ja olin erutunud. Stress oli minu jaoks nii suur, et nüüd läheb vabakavas kõik juba rahulikumalt."

Et teenida olümpiapääset on Eesti meistril vaja kerkida hetke seisuga 18 parema hulka. Lühikava võitis kahekordne olümpiakuld Jaapani supertäht Yuzuru Hanyu, kes kogus suurepärase sõiduga 106,98 punkti ja edestab kolmandaks platseerunud tiitlikaitsjat Nathan Cheni USA-st enam kui kaheksa punktiga.

Mehed sõidavad vabakava laupäeval. Võistlusele saab kaasa elada ERR-i kanalite vahendusel.