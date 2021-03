Selevko enne MM-i: neljakordsed ja muud elemendid on korras

Selevko viisid vanemad uisutrenni juba kolme pooleaastaselt. Teismelisena käis ta samal ajal ka võrkpalli treeningutel, kuid iluuisutamine köitis enam ja nüüd läheb ta oma lemmikalal püüdma esmakordselt olümpiapääset.

"Tõenäoliselt meeldib see mulle kõige rohkem, sest tegelen selle alaga kolmandast eluaastast. Eelkõige on see väga ilus spordiala, kuid tegelikult ka väga raske ja peab väga palju tööd tegema, et see kõik näiks väga ilus ja loomulik," lausus Selevko ERR-ile.

Maailmameistrivõistlustel plaanib Selevko näidata kahe kava peale kolme puhast neljakordset hüpet. "Ideaalne vorm me ei saa teha, aga kõik on hästi. Neljakordsed on korras ja kõik muud elemendid on ka korras."

Erilist dieeti MM-i eel 1.74 pikk iluuisutaja ei ole pidanud. "Ma ei saa öelda, et tugevalt end kontrollin, kui aga tunnen, et pean kaalu langetama, siis seda ka teen. Pole probleem - söön veidi vähem magusat. Ma lihtsalt armastan väga magusat."

Millises kaalus sa pead olema, et neljakordsed väga hästi õnnestuksid? "Ma ei saa öelda, et see just väga tõsiselt kaalust sõltub. Muidugi ma hoian teatud kaalu ja mul on omad piirid, mida ma ei taha ületada. See on kuskil 65,5 kilo, mis on minu keskmine kaal."

Meeste üksiksõidus stardib olümpiapääsmete võitlus 25. märtsil lühikavaga ja meie otseülekanne algab kell 14.00 ETV2 eetris ja ERR-i spordiportaalis.