Levandi Kiibuse eesmärgist: 200 punkti on võimalik

Eelmisel kuul 18-aastaseks saanud Eva-Lotta Kiibusele on käesolev hooaeg rahvusvahelisel tasemel naiste konkurentsis alles kolmas. Mullu tegi ta murrangulise 30-punktilise arenguhüppe ja tänavu on kasvatanud skoori nii hooaja hakul, kui pärast koroonaviiruse läbi põdemist veel pea kümne punkti võrra.

Tallinnas lõppenud ISU kalendrivõistlusel viis ta Eesti rekordi 190 punkti peale. Selle summaga võib läheneval MM-il noolida kohta TOP12 ja nagu võistlus just näitas, siis varu Anna Levandi õpilasel veel jagub.

"Miks ma ei peaks rahul olema. Jutt oli varem, et peale koroonat oli tal päris raske seisund tervise mõttes ja seoses sellega ei olnud vorm ka eriti hea, aga iga päevaga, iga sammuga ta läheb paremaks ja paremaks ja paremaks," rääkis Levandi intervjuus ERR-ile. "Oleme kõik selle jaoks teinud. Igasugu võimalikud spetsialistid on kaasatud, erinevad arstid kaasatud ja see annab oma tulemuse. Tüdruk on väga tubli ja mõistab olukorda ja teeb kõik, mis on vaja. Üks eksimus oli ja see ongi hea, et 200 punkti on täitsa võimalik kahe ideaalse kava sooritamise puhul. See eesmärk on ikka - lamp põleb."

Stockholmi MM on olümpiakohtade jagamise ja mullis toimumise tõttu tavapärasest pingelisem. Naiste üksiksõidu tase on pöörases arengus ja Venemaa, Jaapani ning USA eriliste talentide järel toimub tihe rebimine. Olümpiapääsme peaks tooma koht 20 parema seas.

"Me teame, et MM on rasketes tingimustes. Elamine on kõik koos, see lisab koormust nii psüühikale kui tervisele, peab varu koguma. Varu peab koguma ka funktsionaalses vormis nii füüsilises kui tehnilises vormis. Teeme kõik selle jaoks, et õigel hetkel saaks maksimumi näidata," ütles Levandi.

MM, mida kannavad üle ka ETV2, ETV+ ja ERR-i spordiportaal, algab 24. märtsil just naiste lühikavaga ja vabakava uisutatakse Rootsis 26. märtsil.