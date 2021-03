Andrus Ilves: kaheksas koht on üle ootuste, olen väga rahul

Hüppevooru järel kümnendad olnud ja liidritest 3.49 hiljem startinud vennad Ilvesed sõitsid välja kaheksanda koha, kaotust maailmameistriks kroonitud austerlastele Johannes Lamparterile ja Lukas Greidererile kogunes lõpuks 4.30,6.

"Emotsioonid on ka mul väga head ja ülevad," rääkis ERR-ile suusaliidu kahevõistluse ala treener ja sportlaste isa Andrus Ilves. "Suusasõit pakkus ikka väga rõõmu, suudeti sõita nagu võrdne võrdsega ja lõpus veel tõustagi. Hüppamisel on meil varu veel suur. Kristjan oli juba vähe väsinud, Andreasel on vorm nagu ta on - hüppemäel oli ta kõvasti alla oma võimete, aga seda enam on kaheksas koht üle ootuste. Olen väga rahul."

"Kristjanile ja Andreasele sobib see ala isegi rohkem kui 10 km [tavadistants]. See on hoopis teise iseloomuga võistlus, seda loetakse isegi raskemaks kui tavadistantsi," sõnas Ilves. "Tuleb ka taktikaliselt targalt sõita, paar esimest vahetust tuleb tagasi hoida, muidu võib viimaste vahetustega väga palju aega ära anda. Meie plaan oli kaks esimest vahetust võtta võimalikult rahulikult ja ökonoomselt sõita. Selle plaani viisid poisid sada protsenti ellu."

Sprinditeade ei kuulu olümpiamängude kavva, muidu oleks vennad Ilvesed MM-i esikaheksa sekka pääsemise eest teeninud Eesti Olümpiakomitee B-kategooria toetuse. "Kahju, et seda ala olümpial ei ole. Ega me raha peale ei mõtlegi, tahtsime teha ilusa võistluse ja MM-i lõpetada positiivse noodiga," sõnas Ilves ja tõdes, et sellega saadi ka hakkama.