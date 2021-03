AlphaTauris koha kaotanud Kvjat jätkab Alpine'i varusõitjana

Eelmisel hooajal sõitis 26-aastane Kvjat AlphaTauri tiimis, kuid kaotas algavaks hooajaks koha jaapanlasele Yuki Tsunodale.

"Pandeemia-aastal on meie jaoks tugev varu tähtis ning Daniil on end rasketes tingimustes tõestanud kui väga kiire ja usaldusväärne juht," kiitis Alpine'i juht Laurent Rossi.

"26. eluaastaks on ta juba kolm korda pjedestaalile jõudnud, nii et oleme väga-väga õnnelikud, et meil on keegi, kes on valmis vajadusel mängu sekkuma ja punktidele sõitma."

Alpine'i ehk endise Renault' tiimi põhisõitjateks on kahekordne maailmameister Fernando Alonso ja prantslane Esteban Ocon.

Vormel-1 MM-hooaeg algab 28. märtsil sõidetava Bahreini GP-ga.